Merkez Bankası faiz kararı geldi! Dolar altın borsa ve mevduat hareketlendi

20 Ağustos 2024 14:07 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:17

Yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 14.00'te açıklanan Merkez Bankası faiz kararındaydı. Merakla beklenen TCMB faiz kararı geldi. Merkez Bankası politika faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası dolar, altın, borsa ve mevduatlar hareketlendi.

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALAR

Piyasalarda son haftalarda volatilite arttı.

Altın fiyatları yükselişe geçerken borsada sert düzeltmeler gerçekleşti.

Yıl sonuna doğru özellikle Ekim ayından sonra faiz indirimi yapması beklenen Merkez Bankası bu ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Kararın ardından piyasalar hareketlendi.

DOLAR EURO KAÇ OLDU?

Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve euro dalgalandı. Karar sonrası dolar ilk tepki olarak yukarı yönlü bir hareketlendi. Euro TL kuru ise dolara paralel olarak yükseldi.

Serbest piyasada dolar 33,82 liradan fiyatlandı. Euro 37,54 seviyesine çıktı.

ALTIN

Altın fiyatı da Merkez Bankası'nın faiz kararına kayıtsız kalmadı.

Faizlerin sabit tutulması veya artırılması durumunda altın fiyatlarında düşüş beklenirken, faiz indirimi durumunda ise altın fiyatlarının yükselmesi öngörülüyordu.

Gram altın 2744 seviyesine çıktı.

BORSA

Borsa İstanbul (BIST) endeksi, faiz kararı öncesinde yükseliş eğilimindeydi.

Kararın açıklanmasıyla birlikte karışık sinyaller verdi. Borsa endeksi 10.042 puana geriledi.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Son zamanlarda KKM'den çıkış ile birlikte konut piyasasında kredili işlemde daralma devam etti.

Mevduatların da konuta yönelebilme ihtimali arttı.

Mevduat faizleri likidite bolluğu nedeniyle gevşeme beklenirken faiz kararının ardından TCMB adımları yakından takip edilecek.

Merkez'in fazla likiditeyi hemen çekerek faiz düşüşlerinin önünü kapatması bekleniyor.