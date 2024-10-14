Merkez Bankası faiz kararı için ekonomistlerden tahmin!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Ekim günü faiz kararına ilişkin beklentilerini açıklayacak. Ekonomistlerin tahminleri ise Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması yönünde.
Merkez Bankası perşembe günü piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. AA Finans tarafından 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankete göre Merkez Bankası politika faizini bu ay yüzde 50'de sabit bırakacak.
BU AY PAS GEÇECEK
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı. Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.