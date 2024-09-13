Merkez Bankası faiz kararı için tahminler belli oldu! Ekonomistler aynı fikirde birleşti

13 Eylül 2024 16:48 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:57

Merkez Bankası 19 Eylül Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak sonuç milyonları ilgilendiriyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlere göre sorunun cevabı...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı para piyasalarını ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın eylül toplantısı sonrası politika faizine ilişkin kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? sorusuna cevap ekonomistlerden geldi.

FAİZLER SABİT KALACAK

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği anket sonuçlandı. Katılımcılara göre Merkez Bankası 19 Eylül Perşembe politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacak. 15 ekonomistin ortak kararı faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ BELLİ OLDU

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerini de açıkladı. Yıl sonu için tahminler yüzde 46,65 olarak hesaplandı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ndeki verilere göre, ekonomistler BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisini yüzde 50,83 olarak açıkladı.

GEÇEN AY DA SABİT KALDI

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını yönünde görüş bildirdi. Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.