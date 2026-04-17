TCMB’nin faiz kararı öncesinde finansal piyasalarda beklenti yükseldi. Türkiye ekonomisi bakımından kritik nitelik taşıyan nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, Merkez Bankası’nın 2026 ajandası doğrultusunda 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Karar, her zamanki uygulamada olduğu gibi saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası faiz kararı ne zaman faizler düşecek mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak ve finansal piyasalarda beklenti yükseldi. TCMB'nin nisan ayı faiz kararı 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacak. Bu toplantı, Merkez Bankası'nın 2026 ajandası doğrultusunda kritik öneme sahip. Bir önceki toplantıda politika faiz oranı %37,00 düzeyinde sabit tutulmuştu. Piyasalar, döviz kuru, kredi faiz oranları ve mevduat getirileri açısından toplantıdan çıkacak mesajları yakından izliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE?

Merkez Bankası’nın ilan ettiği resmî toplantı takvimine göre, yılın nisan ayına ait faiz toplantısı 22 Nisan’da düzenlenecek. Para piyasaları; döviz kuru, kredi faiz oranları ve mevduat getirileri bakımından toplantıdan çıkacak mesajları dikkatle izliyor.

MERKEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Bir önceki toplantıda TCMB, politika faiz oranını yüzde 37,00 düzeyinde sabit tutmuştu. Söz konusu karar, piyasa öngörüleriyle paralel gerçekleşmişti. Böylelikle Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu korumuş oldu. Nisan ayında duyurulacak faiz kararının ardından başta Türk lirası cinsi varlıklar olmak üzere para piyasalarında dalgalanma yaşanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle yatırımcılar ile reel sektör temsilcileri, karar metnindeki yönlendirmeleri yakından takip edecek.