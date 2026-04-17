Merkez Bankası faiz kararı ne zaman faizler düşecek mi?

TCMB’nin faiz kararı öncesinde finansal piyasalarda beklenti yükseldi. Türkiye ekonomisi bakımından kritik nitelik taşıyan nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, Merkez Bankası’nın 2026 ajandası doğrultusunda 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Karar, her zamanki uygulamada olduğu gibi saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.
Merkez Bankası’nın ilan ettiği resmî toplantı takvimine göre, yılın nisan ayına ait faiz toplantısı 22 Nisan’da düzenlenecek. Para piyasaları; döviz kuru, kredi faiz oranları ve mevduat getirileri bakımından toplantıdan çıkacak mesajları dikkatle izliyor.
Bir önceki toplantıda TCMB, politika faiz oranını yüzde 37,00 düzeyinde sabit tutmuştu. Söz konusu karar, piyasa öngörüleriyle paralel gerçekleşmişti. Böylelikle Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu korumuş oldu. Nisan ayında duyurulacak faiz kararının ardından başta Türk lirası cinsi varlıklar olmak üzere para piyasalarında dalgalanma yaşanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle yatırımcılar ile reel sektör temsilcileri, karar metnindeki yönlendirmeleri yakından takip edecek.