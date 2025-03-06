Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Karar sonrası ilk rakamlar ortaya çıktı. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte detaylar...