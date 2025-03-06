Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Karar sonrası ilk rakamlar ortaya çıktı. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizine ilişkin karar açıklandı. Banka, beklentilere ve piyasa anketlerine paralel olarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.
Faiz kararının ardından piyasalarda sınırlı hareketlilik yaşandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket gözlenirken, gram altında ise hafif bir yükseliş yaşandı. 14.01 itibarıyla dolar kuru 36,44 liradan işlem görürken, gram altın 3.401,47 lira seviyesinden alıcı buluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.401,47
Satış: 3.401,76
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.638,00
Satış: 5.674,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 11.278,00
Satış: 11.349,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 22.491,00
Satış: 22.609,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.901,32
Satış: 2.901,90
Faiz kararı öncesinde altının gramı 3.397 liradan alınırken 3.397 liradan satılıyordu.
Dolar ise 36,44 lira seviyesinden işlem görüyordu. Faiz kararının ardından oluşan sınırlı hareketler, piyasalarda dikkatle izlenirken yatırımcılar gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.