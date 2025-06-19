Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Karar sonrası ilk rakamlar ortaya çıktı. Dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararının ardından piyasalarda sınırlı hareketlilik yaşandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket gözlenirken, gram altında ise hafif bir artış yaşandı. 14.39 itibarıyla dolar kuru 39,56 liradan işlem görürken, gram altın 4.289,65lira seviyesinden alıcı buluyor.
Alış: 4.289,65 TL
Satış: 4.290,04 TL
Alış: 7.035,00 TL
Satış: 7.085,00 TL
Alış: 14.078,00 TL
Satış: 14.178,00
Alış: 28.068,00
Satış: 28.224,00
Alış: 3.371,86
Satış: 3.372,24
Dolar alış: 39,5598
Dolar satış: 39,5706
Euro alış: 45,5391 TL
Euro satış: 45,5573 TL
Faiz kararı öncesinde altının gramı 4.287,95 liradan alınırken 4.288,36 liradan satılıyordu. Dolar 39,51 lira seviyesinden işlem görüyordu. Euro ise 45,39 liradan alıcı buluyordu. Faiz kararının ardından oluşan sınırlı hareketler, piyasalarda dikkatle izlenirken yatırımcılar gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.piyasalarda dikkatle izlenirken yatırımcılar gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.