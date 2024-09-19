Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! İşte ekonomistlerin beklentisi

19 Eylül 2024 06:41 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 06:44

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 9'uncu faiz kararı için bugün toplanacak. Banka, 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıyor. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte beklenen faiz kararına ilişkin detaylar...

Merkez Bankası​ Para Politikası Kurulu​, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan​ başkanlığında toplanacak. Yılın 9'uncu faiz kararı​ saat 14.00’te açıklanacak. Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkardı. Ardından 5 ay sabit bıraktı.

Ekonomist Volkan Dükkancık, bu ay da Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını düşündüğünü söyleyerek, "Piyasanın önemli bir çoğunluğu da bu noktada bir görüş birliğinde" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ SEVİYELERE GELDİK"

Uzmanlar alınan kararların etkisinin görülmeye başladığı görüşünde. Dükkancık da değerlendirmesini şu sözlerle aktarıyor:

"Yavaş yavaş bu sıkı duruşun meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Çok önemli seviyelere geldik. Önemli adımlar atıldı. Bunların karşılığını görmek için bir iki ay daha Merkez Bankası'nın mevcudunu koruyacağını tahmin ediyorum."

Ekonomist Dükkancık, "Sıkı duruşu kararlılıkla sürdürecekleri mesajının geleceğini, esas değişikliğin ekim toplantısında geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ankete katılan üç ekonomist ilk faiz indiriminin Ekim'de gelmesini beklerken, dördü Kasım'da, üçü Aralık'ta ve ikisi de yeni yılın ilk çeyreğinde faizlerin inmeye başlayacağını öngörüyor.

Bu ay için ekonomistlerin tamamı da politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Bu ankette ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık enflasyon ise yaklaşık 10 puan azalarak yüzde 51,97'ye geriledi.

5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon hedefi de revize edilmişti.

OVP'de 2024 için yıllık enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak açıkladı. Önceki OVP’de bu oran yüzde 33'tü.

FED FAİZİ İNDİRMİŞTİ

ABD Merkez Bankası (FED), dört yıl aradan sonra politika faizini ilk kez 18 Eylül'de indirdi.

FED, faiz indirimini 50 baz puanla beklenenden daha yüksek oranda gerçekleştirerek politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına çekeceğini açıkladı.

Politika faizi, merkez bankaları tarafından belirleniyor ve genellikle ülkenin kısa vadeli borçlanma faiz oranını ifade ediyor.