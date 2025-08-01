Merkez Bankası firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihine uzatmaya karar verdi.

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Banka firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025'ten 31 Ekim 2025 tarihine uzatılmasını kararlaştırdı.

Destek kapsamında, firmaların döviz alımı yapmama taahhüdüyle, dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilen dövizin yüzde 3’üne kadar destek alması sağlanıyor.