Merkez Bankası kararı öncesi mevduatta son durum! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 10:10
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 10:14
Orta Doğu’daki gerilimle %43,50 seviyelerine kadar tırmanan mevduat faizleri, bölgedeki 'ateşkes' iyimserliğiyle birlikte savaş döneminin ilk düşüşünü yaşadı. 

Risk iştahının artmasıyla mevduat oranlarında ibre aşağı dönerken, piyasalar Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. 

Faizlerdeki bu sürpriz geri çekilme sonrası 1 milyon TL'nin aylık getirisi ve banka banka güncel oranlar yeniden şekillendi.

 İşte mevduat piyasasındaki yeni tablo ve tüm detaylar...

Orta Doğu’da çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki artış; iç piyasalarda faizlerin yükselişe geçmesine sebep olmuş ve mevduat oranlarında son ayların en yüksek seviyeleri görülmüştü. Çatışmalar öncesinde %40’ın altına düşen en yüksek mevduat oranı, geçen hafta %43,50’ye kadar çıkmıştı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kırılgan da olsa ateşkes ilanı ve tarafların müzakere girişimleri, nisanda piyasalarda risk iştahını destekledi. Ülke risk priminde ve tahvil getirilerinde yaşanan gerilemeyle birlikte, yabancı yatırımcı girişi arttı ve rezervlerde yeniden toparlanma başladı. Piyasalardaki “temkinli iyimserlik” mevduat faizlerinde de sınırlı da olsa düşüşü beraberinde getirdi.

mevduat faizleri

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI 

Bu hafta “vadeli hesapta para bulundurma şartı olmaksızınen yüksek mevduat oranı %43,25 olarak gerçekleşti. 

22 Nisan 2026 itibarıyla bankalarca sunulan oranlar şöyle:
 

BankaFaiz Oranı
Denizbank%43,25
QNB%42,75
Odeabank%42,50
Akbank%42,00
Vakıfbank%42,00
Alternatif Bank%42,00
Getir Finans%41,50
ON Dijital%41,00

1 MİLYON LİRANIN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

AçıklamaDetay
Mevduat tutarı1 milyon TL
Mevduat vadesi32 gün
Mevduat oranı%43,25
Mevduat getirisi (net)31 bin 282 TL

 

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NA ÇEVRİLDİ 

Piyasaların dikkati, bugün TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. Politika faizinin “%37’de sabit bırakılabileceği” ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor. Ancak TCMB, Orta Doğu’daki savaşın başından bu yana piyasaları %40 olan koridorun üst bandından fonluyor. Ocak ayındaki toplantıda 100 baz puanlık indirime giden Para Politikası Kurulu, mart ayında artan jeopolitik risklerin de etkisiyle “bekle-gör” konumuna geçmişti.

mevduat faizi

NİSAN AYI ENFLASYONU DA ÖNEM TAŞIYOR 

Bu arada petrol fiyatlarının yüksek seyri “enflasyonist baskıları” öne çıkararak, para politikasında kısa vadede “daha sıkı duruş” beklentilerini de beraberinde getiriyor. Bu anlamda nisan başta olmak ikinci çeyrekte enflasyon verileri piyasanın radarında olacak.

TCMB tarafından gerçekleştirilen son ankette, nisanda TÜFE’nin yüzde 2,93 ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 27,53 olabileceği tahmin edilmişti.

