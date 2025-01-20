Merkez Bankası KKM için yeni bir karar daha aldı! Vade süreleri kısaldı

20 Ocak 2025 08:38 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 08:39

Merkez Bankası, KKM'den çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerini kısıtlama kararı aldı. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesapları için yeni bir karar daha aldı. Buna göre açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri yeniden revize edildi.

BUGÜN İTİBARIYLA SONLANDIRILDI

Bloomberg HT'de yer alan haberde, TCMB'den yapılan açıklamaya yer verildi. Buna göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

Yapılan basın duyurusunda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

KKM NEDİR?

Kur korumalı mevduat sistemi (KKM), ülkemizde 21 Aralık 2021 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. KKM çerçevesinde gerçek kişiler, döviz mevduatlarını bozdurarak ya da mevcut TL mevduatlarını kullanarak varlıklarını vadeli KKM hesabına yatırmaları halinde TL mevduatlarını döviz alış kuru üzerinden dövize sabitleme, böylece kur artışı nedeniyle oluşabilecek zararlardan korunma olanağı elde ediyor. (Kaynak: Wikipedia)