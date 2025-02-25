Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası’nın Şubat ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri araştırmasına göre, piyasa uzmanları enflasyonun 12 ay sonra yüzde 25,3 olacağını öngörürken, reel sektör bu oranı yüzde 41,9 olarak tahmin ediyor. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise yüzde 59,2 ile en yüksek seviyede. Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı da önceki aya göre geriledi.