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 | İrem Çınar

Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası’nın Şubat ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri araştırmasına göre, piyasa uzmanları enflasyonun 12 ay sonra yüzde 25,3 olacağını öngörürken, reel sektör bu oranı yüzde 41,9 olarak tahmin ediyor. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise yüzde 59,2 ile en yüksek seviyede. Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı da önceki aya göre geriledi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 10:42

Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı. Buna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine geriledi.

Reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerileyen enflasyon beklentisi, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon beklentisi kaç oldu?
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.
ETİKETLER
#enflasyon beklentisi
#enflasyon verileri
#Enflasyon
#Ekonomi
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