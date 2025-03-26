Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine gerilerken, reel sektörün beklentisi 0,8 puan düşüşle yüzde 41,1 olarak hesaplandı. Buna karşılık, hanehalkının enflasyon beklentisi ise 0,1 puanlık artış göstererek yüzde 59,3'e yükseldi.

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTIŞTA

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranında ise dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bu oran, geçen aya göre 3 puanlık artış kaydederek yüzde 31,3’e ulaştı.

MART AYI ENFLASYONU İÇİN İLK BEKLENTİLER

Mart 2025 enflasyon verileri öncesinde çeşitli kurumlar da tahminlerini açıklamaya başladı. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı FKB-EGE bültenini yayımladı. Buna göre, Şubat ayında 2,78 puanlık artışla 100,68 puana yükselen FKB-EGE endeksi, Mart ayı enflasyon beklentisini yüzde 2,47 olarak belirledi.