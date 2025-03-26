Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporuna göre, mart ayında hanehalkı enflasyon beklentisi 0,1 puanlık artışla yüzde 59,3’e yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
KAYNAK:
Irem Çinar
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 10:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine gerilerken, reel sektörün beklentisi 0,8 puan düşüşle yüzde 41,1 olarak hesaplandı. Buna karşılık, hanehalkının enflasyon beklentisi ise 0,1 puanlık artış göstererek yüzde 59,3'e yükseldi.

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTIŞTA

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranında ise dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bu oran, geçen aya göre 3 puanlık artış kaydederek yüzde 31,3’e ulaştı.

MART AYI ENFLASYONU İÇİN İLK BEKLENTİLER

Mart 2025 enflasyon verileri öncesinde çeşitli kurumlar da tahminlerini açıklamaya başladı. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı FKB-EGE bültenini yayımladı. Buna göre, Şubat ayında 2,78 puanlık artışla 100,68 puana yükselen FKB-EGE endeksi, Mart ayı enflasyon beklentisini yüzde 2,47 olarak belirledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motorine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte 26 Mart güncel akaryakıt fiyatları
SGK'dan büyük fırsat! 24 ildeki 100 taşınmazını satışa çıkardı
ETİKETLER
#enflasyon verileri
#Enflasyon
#Merkez Bankası
#Mart Ayı Enflasyonu
#enflasyon tahmini
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.