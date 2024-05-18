Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin beklentisi

18 May 2024 09:48 - Güncelleme : 18 May 2024 09:53

Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

Piyasaların odağında bu hafta Merkez Bankası faiz kararı bulunuyor. Bir önceki kararında TCMB politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyesinin görülmesi beklenirken, Merkez Bankası’nın faiz patikasında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Ekonomistler enflasyon patikasında bozulma olursa TCMB’nin kararlı olduğunu, gerekirse faiz artırımı yapabileceğinin mesajlarını bir önceki toplantıda işaretlerini vermişti.

TCMB KARARLIKLIK MESAJI VERMİŞTİ

Kurul toplantısında ‘enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun devam edeceği mesajları da ön plana çıkmıştı. PPK’nın karar metinde de “enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.” ifadeleri dikkat çekmişti.

MAYIS AYI FAİZ KARARI İÇİN GÖZLER PPK TOPLANTISINDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 23 Mayıs Perşembe günü açıklayacak. Başkan Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun aynı gün saat 14.00'te faiz kararını açıklaması bekleniyor. Kurulun karar metninde enflasyon mesajlarını yinelemesi beklenirken, faiz patikasında ise bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

‘BEKLE GÖR’ POLİTİKASI UYGULANIYOR

Bir önceki faiz kararının satır aralarında TCMB mart ayı enflasyonuyla ilgili objektif bir değerlendirmede bulunarak beklentilerin üzerinde geldiğini vurgulamış, enflasyon ile ilgili tedirginliğini de hissettirmişti. Ekonomistler bu yaklaşımı ‘Bekle gör’ politikası olarak değerlendirmiş, ‘gerekirse faiz artırırım’ sinyalinin verildiğini de dikkat çekmişti.

TCMB MART AYINDA TERS KÖŞE YAPMIŞTI

Nisan ayında değişiklik yapmayan TCMB, mart ayında politika faizini beklentilerin aksine sürpriz yaparak 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e düştü.