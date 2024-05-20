Merkez Bankası net rezervleri iyileşiyor

20 May 2024 16:36 - Güncelleme : 20 May 2024 16:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşme kaydetti.

REZERVLERDE ARTIŞ

Bloomberg HT tarafından yapılan hesaplamalara göre, swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar arttı. Son veriyle birlikte TCMB'nin swap hariç net rezervi eksi 14,1 milyar dolara yükseldi.

Seçimden önce swap hariç net rezerv eksi 65,5 milyar dolar ile rekor düşük seviyeyi görmüştü. Seçimden sonra ise yapılan Döviz alımlarıyla swap hariç net rezervde 51 milyar dolara varan artış gerçekleşti. TCMB'nin swap hariç net rezervlerinde görülen iyileşme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de gündemindeydi.