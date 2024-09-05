Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 40 milyon dolar azaldı

05 Eylül 2024 15:01 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin veriler belli oldu. TCMB rezervleri 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar gerileyerek 149 milyar 373 milyon dolara kadar geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

Aynı dönemde Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 89 milyar 329 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 90 milyar 715 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Altın rezervleri 345 milyon dolar artışla 59 milyar 698 milyon dolardan, 60 milyar 43 milyona kadar yükseldi. Böylelikle rezervler 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar azaldı. Toplam rezervler 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi.