Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı

22 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı.

REZERVLER ARTIŞA GEÇTİ

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar artış yaşadı. Böylelikle rezervler 152 milyar 915 milyon dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak, 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolar seviyesine kadar çıktı

Altın rezervleri ise 16 Ağustos haftasında 866 milyon dolar artarak, 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara yükseldi.