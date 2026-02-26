Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Merkez Bankası rezervleri 5.7 milyar dolar azaldı! Kasadaki para belli oldu

TCMB toplam rezervleri, 20 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 706 milyon dolar azalarak 206 milyar 78 milyon dolar oldu. Bu dönemde altın rezervleri ise 234 milyon dolar yükselişle 132 milyar 199 milyon dolardan 132 milyar 433 milyon dolara çıktı. İşte tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 20 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 706 milyon dolar azalarak 206 milyar 78 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 20 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt 5 milyar 941 milyon dolar azalışla 73 milyar 645 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Şubat'ta 79 milyar 586 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Bu dönemde ise 234 milyon dolar yükselişle 132 milyar 199 milyon dolardan 132 milyar 433 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 706 milyon dolar azalışla 211 milyar 784 milyon dolardan 206 milyar 78 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11. 202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
16.01.2026121.02284.155205.177
23.01.2026129.41286.202215.614
30.01.2026133.75384.405218.158
06.02.2026128.61178.872207.482
13.02.2026132.19979.586211.784
20.02.2026132.43373.645206.078
#para politikası
#altın rezervleri
#döviz rezervleri
#Ekonomik Veriler
#Tcmb Rezervleri
#Ekonomi
