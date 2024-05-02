02 May 2024 14:56 - Güncelleme : 02 May 2024 15:19
Merkez Bankası rezervleri 9 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net rezervleri belli oldu. Buna göre, rezervler son dokuz ayın en düşük seviyesini gördü.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 26 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1 milyar 45 milyon dolar azaldı. Bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.
TEMMUZ 2023’TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolara çıktı.
Net rezervler 28 Temmuz 2023 tarihinde gördüğü 10 milyar 894 milyon dolar rakamından sonra en düşük seviyesini gördü.
SWAP HARİÇ NET REZERVLER DE BELLİ OLDU
Swap hariç net rezervlerde ise toparlanma dikkat çekti. Geçen hafta TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 52,6 milyar dolardan eksi 48,6 milyar dolara geldi.
Kaynak: tgrthaber.com