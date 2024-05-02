Merkez Bankası rezervleri 9 ayın en düşük seviyesinde

02 May 2024 14:56 - Güncelleme : 02 May 2024 15:19

İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün şaşırttı

İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün şaşırttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 26 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1 milyar 45 milyon dolar azaldı. Bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

TEMMUZ 2023’TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolara çıktı.

Net rezervler 28 Temmuz 2023 tarihinde gördüğü 10 milyar 894 milyon dolar rakamından sonra en düşük seviyesini gördü.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER DE BELLİ OLDU

Swap hariç net rezervlerde ise toparlanma dikkat çekti. Geçen hafta TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 52,6 milyar dolardan eksi 48,6 milyar dolara geldi.