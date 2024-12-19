Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Yeni rekor geldi

19 Aralık 2024 14:47 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:48

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor kırıldı. Rezervler, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar yükselişle 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

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Merkez Bankası toplam rezervleri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) rezervleri 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı. Net uluslararası rezervler​ ise 412 milyon dolar artarak 65 milyar 486 milyon dolar oldu. MERKEZ BANKASINDAN YENİ REKOR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri yeni zirvesini gördü. Toplam rezervler 159 milyar 390 milyon dolardan, 163 milyar 482 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 95 milyar 11 milyon dolardan 98 milyar 175 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolar geldi.

Net uluslararası rezervler, 412 milyon dolar artarak 65 milyar 486 milyon dolara çıktı. Resmi rezerv varlıkları; Resmi Rezerv Varlıkları, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar dolar oldu. Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 85,4 milyar dolar,

Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,6 azalarak 64,9 milyar dolar oldu. İlgili Haberler Merkez Bankası rezervlerinde rekor! İşte kasadaki para