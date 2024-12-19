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Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Yeni rekor geldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 14:47 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:48

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor kırıldı. Rezervler, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar yükselişle 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası toplam rezervleri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) rezervleri 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı. Net uluslararası rezervler​ ise 412 milyon dolar artarak 65 milyar 486 milyon dolar oldu.

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MERKEZ BANKASINDAN YENİ REKOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri  yeni zirvesini gördü.

  • Toplam rezervler 159 milyar 390 milyon dolardan, 163 milyar 482 milyon dolara yükseldi.
  • Brüt rezervler 95 milyar 11 milyon dolardan 98 milyar 175 milyon dolara çıktı.
  • Altın rezervleri 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolar geldi.
  • Net uluslararası rezervler, 412 milyon dolar artarak 65 milyar 486 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Yeni rekor geldi - 2. Resim

Resmi rezerv varlıkları;

Resmi Rezerv Varlıkları, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar dolar oldu.

  • Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 85,4 milyar dolar,
  • Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,6 azalarak 64,9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Yeni rekor geldi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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