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Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Yeni rekor geldi

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:23

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 24 Ocak haftasında toplam brüt rezervler, bir önceki haftaya kıyasla 4,3 milyar dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta bu rakam 163,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Yeni rekor geldi - 1. Resim

Verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri rekor seviyeye ulaştı. Daha önce en yüksek rezerv, 13 Aralık 2024’te 163 milyar 300 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Aynı hafta içinde döviz rezervleri 96,8 milyar dolardan 99,3 milyar dolara çıkarken, altın rezervleri de 66,5 milyar dolardan 68,2 milyar dolara yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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