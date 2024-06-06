Merkez Bankası rezervleri artış beşinci haftasında!

06 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, rezervler 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar arttı.

ARTIŞ BEŞİNCİ HAFTADA

Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolar oldu. Bu rakamlarla beraber rezervlerdeki artış beşinci haftasına taşındı.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 31 Mayıs haftasında 264 milyon dolar artarak 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara yükseldi.