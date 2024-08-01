Merkez Bankası rezervleri azaldı

01 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:10

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Merkez Bankası'nın rezervleri 26 Temmuz itibarıyla 5 milyar 899 milyon dolar düşerek 148 milyar 11 milyon dolara indi.

REZERVLER 5,9 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 5 milyar 899 milyon dolar geriledi.

26 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 153 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 11 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 94 milyar 695 milyon dolardan 94 milyar 907 milyon dolara düştü.

47 milyar 189 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise 403 dolar azalarak 47 milyar 592 milyon dolar oldu.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Altın rezervleri de 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara indi.