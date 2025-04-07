Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası rezervlerinde 6.6 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Brüt döviz rezervleri 80 milyar 609 milyon dolara, toplam rezervler ise 156 milyar 511 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artışla 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.