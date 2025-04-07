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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası rezervlerinde 6.6 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Brüt döviz rezervleri 80 milyar 609 milyon dolara, toplam rezervler ise 156 milyar 511 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artışla 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 16:13

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Altın rezervleri 1.1 milyar dolar artışla 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervlerinde ise 6.6 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ BİR HAFTADA 6,6 MİLYAR DOLAR AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 28 Mart itibarıyla;

  • Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalışla 80 milyar 609 milyon dolara indi.
  • Altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artışla 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.
  • Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon dolardan 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri azaldı
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