Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Merkez Bankası net rezervleri bir haftada 6 milyar 14 milyon dolar daha azaldı. İki haftalık azalış 17 milyar 818 milyon dolar oldu.

Rezervlerde düşüş devam ediyor. Merkez Bankası son verileri açıkladı. TCMB net rezervlerinde bir haftada 6 milyar 14 milyon dolar azalış yaşandı. İki haftalık düşüş ise 18 milyar dolara yaklaştı.

NET REZERVLERDE 6 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

Merkez Bankası net rezervleri bir haftada 6 milyar dolar azaldı. İki haftalık azalış 18 milyar dolara yaklaştı. Bir önceki hafta 62 milyar 96 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, geçen hafta 56 milyar 82 milyon dolara indi. Böylece iki haftada net rezervlerde düşüş 17 milyar 818 milyon dolar oldu.