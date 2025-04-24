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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen haftaya göre, yüzde 0,6 azalarak 146,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti ve böylelikle 5 haftadır aralıksız düşüşünü sürdürdü. Net rezervler ise, bir haftada 243 milyon dolar geriledi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 16:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, bir önceki hafta 38 milyar 874 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 18 Nisan ile sona eren haftada 243 milyon dolar azalarak 38 milyar 631 milyon dolara indi.

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 146,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 6,3 azalarak 56,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,5 artarak 82,3 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 1,3 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 2,1 artarak 112,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 2,6 artarak 57,3 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 artarak 55,1 milyar dolar düzeyine geldi. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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