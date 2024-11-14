Merkez Bankası rezervleri düştü! Üst üste 4 hafta yaşanan yükselişin ardından azaldı

14 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:27

Merkez Bankası rezervleri geriledi. TCMB rezervleri 2,3 milyar dolar azaldı. 8 Kasım itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 619 milyon dolardan, 157 milyar 308 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 157.3 milyar dolara düştü.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 8 Kasım itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 619 milyon dolardan, 157 milyar 308 milyon dolara düştü.

Brüt rezervler 93 milyar 5 milyon dolardan 92 milyar 121 milyon dolara indi.

Altın rezervleri 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Net uluslararası rezervler, 436 milyon dolar azalarak 60 milyar 734 milyon dolara indi.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT DA DÜŞTÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 338 milyar 568 milyon liradan 1 trilyon 289 milyar 581 milyon liraya düştü.

KKM'de 48 milyar 979 milyon liralık gerileme yaşandı.