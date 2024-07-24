Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

24 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:13

HSBC'den Türkiye için enflasyon ve ezber bozan dolar/TL tahmini! Altın vurgusu dikkat çekti

HSBC'den Türkiye için enflasyon ve ezber bozan dolar/TL tahmini! Altın vurgusu dikkat çekti

Merkez Bankası (TCMB) bugün 'Dış Yükümlülüklerin Azaltılmasına İlişkin Basın Duyurusu' yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerini ve MB rezervlerindeki üçüncü ülke varlıklarını azaltmak amacıyla yeni adımlar atıyor.

DEPO ALIM İŞLEMİ SONLANDIRILDI

Banka duyurusunda rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirilmekte olduğunu belirti. Raporda "Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır" denildi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlandı.

20 MİLYAR DOLAR SAĞLANDI

TCMB rezervlerini artırmak amacıyla Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile mevduat ve swap anlaşmaları imzaladı. Böylelikle yaklaşık 20 milyar dolar sağlandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan Bloomberg’e verdiği bir röportajda “Yurt içi bankalarla swaplarımızı büyük ölçüde azalttık ve şimdi uluslararası muadillerimizle mevduat anlaşmalarımızı gözden geçiriyoruz” demişti.

Son üç ayda bu tip mevduatların 1,5 milyar dolar azaldığı bilgisini veren Karahan zamanı geldiğinde bu mevduatları daha da azaltmak için yol haritası olduğunu söylemişti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek.