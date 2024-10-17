Merkez Bankası rezervleri tarihi rekorunu kırdı

17 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlere ilişkin veriler belli oldu. Buna göre, Merkez'in rezervleri 157 milyar 386 milyon dolara yükselerek rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​, haftalık rezerv​ miktarları belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 156 milyar 315 milyon dolardan 157 milyar 386 milyon dolara yükselerek yeni rekorunu test etti. Böylece rezervlerdeki yükseliş 1 milyar 71 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ REZERVLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Merkez Bankası rezervleri en son 27 Eylül'de 157 milyar 390 milyon dolarla rekora çıkarak rekor kırmıştı. Altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervi ise 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükseldi.

SWAP YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak yaklaşık 43,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 35,6 milyar ABD doları anapara, 7,6 milyar ABD doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri yaklaşık 21,2 milyar ABD doları.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 51,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.