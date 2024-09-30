Merkez Bankası rezervleri yeniden hesaplandı! İşte yeni rekor seviye

30 Eylül 2024 14:44 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezervleri rekor kırmaya devam ediyor. Yeni yapılan hesaplamalara göre, rezervler yaklaşık 1 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 27 Eylül haftasında geldiği seviye belli oldu. Rezervler​ bir haftada yaklaşık 1 milyar dolar​ artış​ gösterdi.

YENİ ZİRVELER GÖRÜLDÜ

Foreks Haber'de yer alan hesaplamalara göre, 20 Eylül haftasında 156,4 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 157,4 milyar dolara çıktı. Böylelikle rezervlerde yeni zirve seviyeler görülmüş oldu. Merkez Bankası rezervleri ile ilgili resmi rakamlar perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.