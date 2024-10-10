Merkez Bankası rezervleri zirveyi koruyamadı! Altın ve döviz rezervleri geriledi

10 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçtiğimiz hafta çıktığı zirve seviyeleri koruyamadı. Son olarak yapılan hesaplamalara göre, toplam rezervler geçtiğimiz hafta zirvesinden 1,1 milyar dolar geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) toplam rezervlerine ilişkin veriler belli oldu. Toplam rezervler​ geçtiğimiz hafta elde edilen rekor seviyenin altına kadar düştü.

ZİRVEDEN GERİ DÖNDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını verilerine göre, toplam rezervleri 156,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta rezerv seviyesi 157,4 milyar dolar kadar çıktı. Yeni hesaplama ile beraber toplam rezervlerde 1,1 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ DE GERİLEDİ

TCMB'nin altın rezervleri​, önceki hafta 63 milyar 565 milyon 980 bin dolar seviyesindeydi. Bu hafta altın rezervleri 63 milyar 552 milyon 770 bin dolara geriledi. Diğer yandan TCMB’nin döviz rezervlerinde de belirgin bir düşüş kaydedildi. Döviz rezervleri, önceki hafta 93 milyar 824 milyon 440 bin dolar seviyesindeydi. Bu hafta 92 milyar 762 milyon 400 bin dolara geriledi.