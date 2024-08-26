Merkez Bankası rezervlerinde 2,5 milyar dolarlık düşüş!

26 Ağustos 2024 15:14 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin hesaplamalarda 2,5 milyar dolarlık azalış dikkat çekti. Böylelikle 23 Ağustos haftasında rezervler 150,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler 22 milyar dolara indi.

BRÜT REZERVLER NE KADAR OLACAK?

CNBC-e'de yer alan haberde BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın hesabına göre, brüt rezervler 23 Ağustos haftasında 2,5 milyar dolar azalarak 150,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise 3,7 milyar dolar azalarak 22 milyar dolara indi.

Net uluslararası rezervlerin ise 4 milyar dolar azalarak 43,8 milyar dolara düşmesi bekleniyor. 16 Ağustos haftasında Merkez'in brüt rezervi 152,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde net uluslararası rezervleri ise 47,8 milyar dolar düzeyinde seyretti.

SWAP HARİÇ NET REZERBVLER NE KADAR OLACAK?

Bir önceki hafta 25,7 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 3,7 milyar dolar azalarak 22 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.