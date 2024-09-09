Merkez Bankası rezervlerinde 2,6 milyar dolar gerileme!

09 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervlerinde düşüş sürüyor. Yapılan hesaplamalara göre, 6 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde toplam rezervler 2,6 milyar dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 6 Eylül haftasında düşüşe geçti. Gerilemenin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğu hesaplandı. GERİLEME DEVAM EDİYOR Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 29 Ağustos haftasında 149,4 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 146,8 milyar dolara indi. Eğer hesaplanan gerileme gerçekleşirse son üç haftada rezervlerde gerileme 6,1 milyar dolara ulaşacak. TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak. İlgili Haberler Motorine indirim geliyor! Petrol kritik seviyeye geriledi: Akaryakıt fiyatları için yeni indirimler yolda Hazine iki ihaleden 49 milyar 650,9 milyon lira borçlandı