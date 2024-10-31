Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve! 232 milyon dolar yükseldi

31 Ekim 2024 15:21 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan, 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası​ rezervleri yeni rekorunu kırdı. Toplam rezervler​ 159 milyar 365 milyon dolardan, 159 milyar 398 milyon dolara çıktı. Net rezervler, 60 milyar 890 milyon dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), net rezervleri bir haftada 232 milyon dolar arttı. bir önceki hafta 60 milyar 658 milyon dolar olan net rezervler​, 25 Ekim haftasında 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.

Net rezervler ise, 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ VARLIKLARI DÜŞTÜ

Resmi rezerv varlıkları 159,4 milyar dolar seviyesinde kalırken, döviz varlıkları 86,25 milyar dolardan 85,99 milyar dolara indi.