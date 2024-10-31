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Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve! 232 milyon dolar yükseldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 15:21 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan, 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası​ rezervleri yeni rekorunu kırdı. Toplam rezervler​ 159 milyar 365 milyon dolardan, 159 milyar 398 milyon dolara çıktı.  Net rezervler, 60 milyar 890 milyon dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), net rezervleri bir haftada 232 milyon dolar arttı. bir önceki hafta 60 milyar 658 milyon dolar olan net rezervler​, 25 Ekim haftasında 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.

Net rezervler ise, 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve! 232 milyon dolar yükseldi - 1. Resim

DÖVİZ VARLIKLARI DÜŞTÜ

Resmi rezerv varlıkları 159,4 milyar dolar seviyesinde kalırken, döviz varlıkları 86,25 milyar dolardan 85,99 milyar dolara indi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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