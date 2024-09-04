Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzaladı! İki ülke arasında yeni dönem
Suudi Arabistan'ın SAMA'sı ve TCMB, merkez bankacılığı operasyonlarında iş birliği için anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki kurum arasındaki ilişkileri derinleştirerek, iş birliğini geliştirerek ve finansal istikrar ve teknolojilere odaklanarak bir çerçeve oluşturuyor.
Suudi Merkez Bankası (SAMA) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), iki merkez bankası arasındaki iş birliğini artırmak için bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. SAMA'dan yapılan bir basın açıklamasına göre, Mutabakat Zaptı, ilişkileri derinleştirerek, iş birliğini artırarak ve finansal istikrar ve teknolojilere odaklanarak iki kurum arasında bir çerçeve oluşturuyor.
Mutabakat Zaptı, Salı günü Riyad'daki 24Fintech konferansı sırasında SAMA Guvernörü Ayman Al-Sayari ve TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan arasında yapılan bir toplantıda imzalandı.
SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA YENİ DÖNEM
Yetkililer tarafından bu anlaşmanın iki ülke arasındaki finansal bilgi ve deneyim paylaşımını artıracağı ifade edildi.
Anlaşma yeni teknolojilerin ortak geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ekonomik iş birliğini daha ileriye taşımayı hedefleyen bu mutabakat zaptı, yeni fırsatlar ve projeler için de bir başlangıç noktası olarak kabul edildi.