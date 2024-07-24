Merkez Bankası talimat verdi! Mevduat faizleri rekor kıracak: İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...

24 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:15

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

HSBC'den Türkiye için enflasyon ve ezber bozan dolar/TL tahmini! Altın vurgusu dikkat çekti

HSBC'den Türkiye için enflasyon ve ezber bozan dolar/TL tahmini! Altın vurgusu dikkat çekti

Merkez Bankası bankalara gönderdiği bir talimatla likidite sterilizasyonu için düğmeye bastı. Ekonomi yönetimi TL’nin değerini artırmaya yönelik adımlarına devam ederken yabancı kurumlardan da ardı ardına Türk Lirası için olumlu değerlendirmeler geliyor. Merkez Bankası’nın piyasadan TL toplayacağının duyurulmasının ardında mevduat faizlerinin yükselmesi bekleniyor.

BANKALARA TALİMAT GÖNDERDİ

TCMB, dün yerel bankalarla gerçekleştirdiği döviz ve altın swap ihalelerinde yönü alımdan satıma çevireceğini açıkladı. Böylelikle banka, döviz satışı yaparak fazla Türk Lirası likiditeyi çekecek. Vadede ise döviz alış işlemini yapacak.

Başka bir ifadeyle daha önce döviz ve altında borçlanma tarafında yer alan TCMB, borç veren pozisyonuna geçiş yapacak.

MEVDUAT FAİZLERİNİN YÖNÜ YUKARI ÇIKACAK

Öte yandan, TCMB'nin yeni swap ihaleleri ile sistemdeki fazla likiditeyi azaltmayı hedeflediği ifade edildi. Piyasadaki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 180 milyar lira olarak kaydedildi.

Ekonomistlere göre Merkez Bankası, bu adım ile mevduat faizlerindeki gevşemenin önüne geçmeyi hedefledi. Düşüşe geçen mevduat faizlerinin yeniden yönünü yukarı çevirmesi bekleniyor. Bankaların elinde ihtiyaçtan fazla Türk Lirası bulunması halinde mevduat faizleri üzerinde baskı oluşuyor.

TÜRK LİRASI POZİTİF ETKİLENDİ

Ayrıca bankacılar, Türk Lirası'nın CDS ve bono getirilerinin dün faiz ve likidite adımlarından pozitif etkilendiğini belirtti. Bir bankanın döviz işlemcisi, "Moody's kararı, PPK'da sıkı duruşun korunacağı mesajları ve bu son TL likidite adımı son dönemde TL'yi pozitif etkileyen unsurlar oldu.

Swap kararı TL gecelik faizlerin üst bantta oluşmasını garanti altına alabilecek büyüklükte olması nedeniyle önemli. Dün bu kararın etkisini bono faizinde, 250'ye yaklaşan CDS'te ve TL'de gördük" dedi.

İŞTE GÜNCEL TL MEVDUAT FAİZLERİ

TEB

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.63,39 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

ING

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç : 42.054,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 39.628,42 TL

Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46,5

Net Kazanç: 37.606,56 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.606,56 TL

ODEA

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 34.775,96 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.775,96 TL.

ENPARA

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 36.797,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.797,81 TL