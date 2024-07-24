Merkez Bankası talimat verdi! Mevduat faizleri rekor kıracak: İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faiz kararının ardından bankalara gönderdiği talimatla mevduat faizlerini yükseltecek adımı attı. Bankanın aldığı likidite kararına göre, piyasadan Türk Lirası toplanacak, karşılığında altın ve döviz alınacak. Likidite adımının TL’yi olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden uzmanlar, mevduat faizlerinin artacağını ifade ettiler.
Merkez Bankası bankalara gönderdiği bir talimatla likidite sterilizasyonu için düğmeye bastı. Ekonomi yönetimi TL’nin değerini artırmaya yönelik adımlarına devam ederken yabancı kurumlardan da ardı ardına Türk Lirası için olumlu değerlendirmeler geliyor. Merkez Bankası’nın piyasadan TL toplayacağının duyurulmasının ardında mevduat faizlerinin yükselmesi bekleniyor.
BANKALARA TALİMAT GÖNDERDİ
TCMB, dün yerel bankalarla gerçekleştirdiği döviz ve altın swap ihalelerinde yönü alımdan satıma çevireceğini açıkladı. Böylelikle banka, döviz satışı yaparak fazla Türk Lirası likiditeyi çekecek. Vadede ise döviz alış işlemini yapacak.
Başka bir ifadeyle daha önce döviz ve altında borçlanma tarafında yer alan TCMB, borç veren pozisyonuna geçiş yapacak.
MEVDUAT FAİZLERİNİN YÖNÜ YUKARI ÇIKACAK
Öte yandan, TCMB'nin yeni swap ihaleleri ile sistemdeki fazla likiditeyi azaltmayı hedeflediği ifade edildi. Piyasadaki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 180 milyar lira olarak kaydedildi.
Ekonomistlere göre Merkez Bankası, bu adım ile mevduat faizlerindeki gevşemenin önüne geçmeyi hedefledi. Düşüşe geçen mevduat faizlerinin yeniden yönünü yukarı çevirmesi bekleniyor. Bankaların elinde ihtiyaçtan fazla Türk Lirası bulunması halinde mevduat faizleri üzerinde baskı oluşuyor.
TÜRK LİRASI POZİTİF ETKİLENDİ
Ayrıca bankacılar, Türk Lirası'nın CDS ve bono getirilerinin dün faiz ve likidite adımlarından pozitif etkilendiğini belirtti. Bir bankanın döviz işlemcisi, "Moody's kararı, PPK'da sıkı duruşun korunacağı mesajları ve bu son TL likidite adımı son dönemde TL'yi pozitif etkileyen unsurlar oldu.
Swap kararı TL gecelik faizlerin üst bantta oluşmasını garanti altına alabilecek büyüklükte olması nedeniyle önemli. Dün bu kararın etkisini bono faizinde, 250'ye yaklaşan CDS'te ve TL'de gördük" dedi.
İŞTE GÜNCEL TL MEVDUAT FAİZLERİ
TEB
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 42.054,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 42.863,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.63,39 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 42.054,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
ING
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç : 42.054,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 39.628,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 38.819,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 38.819,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 38.819,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 37.606,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.606,56 TL
ODEA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 38.819,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 34.775,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.775,96 TL.
ENPARA
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 36.797,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.797,81 TL