Merkez Bankası ticari kredilerde erken ödeme cezasında üst sınır değişikliğine gitti

28 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:14

Merkez Bankası bugün itibariyle zorunlu karşılık adımıyla beraber ticari kredilerde de önemli bir adım attı. Ticari kredilerde erken ödemede bankalarca talep edilen erken ödeme ücreti yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapıldı. Tebliğin ticari kredilerde "erken ödeme" uygulamasına yönelik 11. maddesinin 3. fıkrası değişti.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni düzenlemeye göre, bankalar ticari müşterilerin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunmaları durumunda bu talebi kabul etmek zorunda olacaklar.

Sabit faizli Türk lirası kredilerde, erken ödeme ücreti Merkez Bankası'nın belirlediği formülle hesaplanan oranı aşamayacak.

Döviz cinsinden sabit faizli kredilerde de benzer bir formül uygulanacak. Değişken faizli kredilerde ise erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

Uygulamanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TÜM DETAYLAR BELLİ OLDU

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre 1 Mart 2021 tarihinden önce kullandırılan krediler için, erken ödeme ücreti kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde bir, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde iki olarak uygulanacak. Döviz cinsi kredilerde bu oranlar bir puan artırımlı olacak.

1 Mart 2021 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında kullandırılan kredilerde ise, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde erken ödeme ücreti yüzde iki olarak uygulanacak. Kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde, her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanacak. Döviz cinsi kredilerde bu oranlar bir puan artırımlı uygulanabilecek.