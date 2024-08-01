Merkez Bankası TL depo alım ihalesine rekor teklif geldi

01 Ağustos 2024 12:27 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:38

Merkez Bankası TL depo alım ihalesine rekor teklif yapıldı. Depo alım ihalesinde 209,6 milyar liralık teklif geldi. Faiz oranları ise yüzde 49,96 ile yüzde 50 arasında değişim gösterdi.

TL DEPO ALIM İHALESİNE REKOR TEKLİF

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 209 milyar 600 milyon liralık yapıldı. Rekor teklifin ihale faiz oranları da belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bugün açtığı depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,96, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 oldu.

Gelen teklif piyasalarda geniş bir ilgi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bankaların, TCMB'nin sunduğu fonlama imkanına olan talebi hızla yükseliyor.