Merkez Bankası toplam rezervleri yükselişe geçti! En yüksek seviyede
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:06
Merkez Bankası toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların zirvesine tırmandı. Swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesine tırmandı. TCMB toplam rezervleri 159,4 milyar dolar oldu.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YENİDEN YÜKSELİŞTE
TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Kaynak: tgrthaber.com