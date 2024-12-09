﻿Merkez Bankası toplam rezervleri yükselişe geçti! En yüksek seviyede

09 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:06

Merkez Bankası toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların zirvesine tırmandı. Swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesine tırmandı. TCMB​ toplam rezervleri 159,4 milyar dolar oldu. MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YENİDEN YÜKSELİŞTE TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. İlgili Haberler Ödemeler dengesi beklenti anketi belli oldu! İşte ekonomistlerin cari işlemler tahminleri Milyarderlerin 2025 yatırım planı belli oldu