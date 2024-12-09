Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>﻿Merkez Bankası toplam rezervleri yükselişe geçti! En yüksek seviyede

﻿Merkez Bankası toplam rezervleri yükselişe geçti! En yüksek seviyede

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:06
﻿Merkez Bankası toplam rezervleri yükselişe geçti! En yüksek seviyede

Merkez Bankası toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların zirvesine tırmandı. Swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesine tırmandı. TCMB​ toplam rezervleri 159,4 milyar dolar oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YENİDEN YÜKSELİŞTE

TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
tcmbrezervler

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...