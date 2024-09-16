16 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:37

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da bir araştırma merkezinde düzenlenecek. Konferans, Türkiye Merkez Bankası tarafından organize edilecek. 9 Mayıs'ta İstanbul'daki önemli yerleri ziyaret ederek isteğe bağlı bir turizm günü oluşturulacak. Program, NBER üyeleri Mark Aguiar (Princeton), Şebnem Kalemli Özcan (Brown) ve Linda Tesar (Michigan) tarafından yapılacak. Konferans akademisyenleri ve politika yapıcıları bir araya getirecek ve Uluslararası Para Fonu'nun Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath'ın açılış konuşmasına sahne olacak.

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul​'da yapılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ uluslararası akademik konferansa ev sahipliği yapacak. TCMB'nin ev sahipliği yapacağı konferansta, ABD Merkez Bankası​ (Fed), Avrupa Merkez Bankası​ (ECB) Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar da katılacak.

MERKEZ BANKASI NBER'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), kamu politikası yapıcıları, iş profesyonelleri ve akademik topluluk arasında tarafsız ekonomik araştırmalar yürütmeye ve yaymaya kendini adamış bir Amerikan özel kar amacı gütmeyen araştırma kuruluş olarak biliniyor.

NBER, 1920'de İlerici dönemde gelir dağılımıyla ilgili tartışmalar nedeniyle kuruldu ve daha sonra uluslararası akademik konferans halini aldı.

Bağlı araştırmacıların sayısı önemli ölçüde arttı ve yeni programlar ve çalışma grupları tanıtıldı. NBER artık her yıl 1.200'den fazla yeni araştırma çalışması dağıtıyor ve her yıl çeşitli ekonomik konularda yaklaşık 125 toplantı düzenliyor.

FED, ECB VE IMF DE GELECEK

2025 yılında ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), İstanbul​'da organize edilecek.

7-8 Mayıs 2025'te "Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası (Monetary Policy in Emerging Markets)" başlıklı bir araştırma konferansı organize edilecek.

Konferansa, ABD Merkez Bankası​ (Fed), Avrupa Merkez Bankası​ (ECB) Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlardan da katılım sağlayacak.

Detayları NBER'in internet sitesinde erişime açık olacak.