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 | İrem Çınar

Merkez Bankası'nda kritik uyarı! "Market raflarındaki fiyat artışı kalıcı olabilir"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ramazan ayının gıda fiyatlarına etkisini mercek altına aldı. Özellikle alışverişlerin arttığı dönemde, alkolsüz içecekler ve işlenmemiş gıdalarda fiyat değişimleri dikkat çekti. TCMB'nin araştırmasına göre, Ramazan ayında bu ürünlerde belirgin bir fiyat artışı yaşandı. İşte araştırmanın öne çıkan detayları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 15:29

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu döneme ilişkin gıda enflasyonundaki gelişmeleri analiz etti. Yapılan değerlendirmede, Ramazan öncesi ve sonrası dönemler karşılaştırılarak özellikle işlenmemiş gıda ürünleri ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat hareketliliği mercek altına alındı.

Merkez Bankası'nda kritik uyarı! "Market raflarındaki fiyat artışı kalıcı olabilir"

Merkez Bankası’nın yayımladığı yazıda, Ramazan ayına özgü fiyat değişimlerinin altı çizilirken, özellikle kırmızı ve beyaz et fiyatlarının bu dönemde kayda değer şekilde yükseldiği belirtildi. Aynı zamanda bakliyat ürünlerinde de benzer bir seyir izlendiği; Ramazan ayında fiyatların arttığı ve sonrasında yatay bir eğilime girdiği ifade edildi.

Merkez Bankası'nda kritik uyarı! "Market raflarındaki fiyat artışı kalıcı olabilir"

YUMURTA FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan yumurta fiyatlarına da raporda yer verildi. TCMB, Ramazan ayında yumurta fiyatlarında gözle görülür bir yükselişin yaşandığını, ancak bu artışı takiben fiyatların gerilemeye başladığını belirtti. Ancak Merkez Bankası bu geçici düşüşe rağmen önemli bir uyarıda bulundu:
"Ramazan dönemine özgü fiyat artışlarının pek çok üründe kalıcı hale gelme eğilimi taşıdığı gözlemlenmektedir."

Merkez Bankası'nda kritik uyarı! "Market raflarındaki fiyat artışı kalıcı olabilir"

MANŞET ENFLASYONA 0,5 PUANLIK ETKİ

Ramazan ayının genel enflasyon üzerindeki etkisini de değerlendiren TCMB, 2025 yılı itibarıyla Ramazan kaynaklı gıda fiyat artışlarının manşet enflasyona doğrudan yaklaşık 0,5 puanlık bir katkı yaptığını açıkladı.

Merkez Bankası'nda kritik uyarı! "Market raflarındaki fiyat artışı kalıcı olabilir"

İŞLENMEMİŞ GIDALAR ÖN PLANDA

Mart ayında gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışın temel nedenlerinden biri olarak Ramazan ayı gösterilirken, Merkez Bankası işlenmiş gıdanın bu artışta belirleyici bir rol oynamadığını vurguladı. Raporda, "Ramazan ayının gıda ve alkolsüz içecek fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının temel olarak işlenmemiş gıda ürünlerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İşlenmemiş ürünler nelerdir?
İşlenmemiş gıdalar; taze meyve ve sebzeler, tahıllar ve yağlı tohumlardan oluşan bitkisel ürünler ile çiğ süt ve yumurta gibi işlem görmemiş hayvansal ürünlerden oluşmaktadır.
ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#türkiye cumhuriyet merkezi bankası
#gıda fiyatları
#ramazan ayı
#Merkez Bankası
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#Enflasyon Rakamları
#Ekonomi
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