Merkez Bankası'ndan 2 depo alım ihalesi!

25 Ekim 2024 15:44 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), depo alım ihalesi açtı. İhaleler 32 milyar 429 milyon lira ve 580 milyar lira değerinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 32 milyar 429 milyon liralık ve 580 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

GERÇEKLEŞME TUTARLARI BELLİ OLDU

TCMB​'nin 32 milyar 429 milyon liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 32 milyar 429 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

FAİZ ORANLARI​ NE KADAR OLDU?

Bankanın 580 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 458 milyar 264 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.