Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık indirim cepte mi? Ocak değil Mart için kritik senaryo: Filiz Eryılmaz açıkladı

22 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:31

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kararları, enflasyon beklentileri ve faiz indirimi olasılıkları heyecanla bekleniyor. Merkez Bankası'ndan 250 baz puan indirim beklentisi yükseldi. "Merkez Bankası faiz kararından sonra yayımlanan PPK metni önemli olacak" diyen Ekonomist Filiz Eryılmaz, enflasyon kıskacında gelecek faiz hareketini yorumladı. Eryılmaz, Mart ayına dikkat çekti.

Merkez Bankası'ndan faiz adımı bekleniyor. Önümüzdeki ay itibariyle ayda bir toplantı olmayacak. Merkez Bankası Ocak ayından sonra Mart'ın başında toplanacak. Dolayısıyla önden yüklemeli bir indirim beklentisi yükseldi. "Ocak-Şubat enflasyonu kritik" diyen Ekonomist Filiz Eryılmaz, PKK metnine dikkat çekti. Merkez Bankası'ndan 250 baz puan indirim beklentisini yorumladı.

FAİZ İNDİRİMİNDE 250 Mİ, DAHA FAZLASI MI?

TGRT Haber TV'ye konuşan Filiz Eryılmaz'ın açıklaması şöyle;

"250 baz puanlık bir indirim bekliyorum. Yani piyasada hiç görülmediği kadar ciddi bir konsersus var. Ama aralarda 500 baz puan gelebilir. Şubat'ta toplantı olmayacak diyenler de var ama ben bunu çok düşünmüyorum. Yani eğer bence bir sürpriz olacaksa yukarı yönde değil aşağı yönde bir sürpriz olur şöyle bir ortamda. Yani 250 değil de 200 gelmesi. Ki bu bile çok sürpriz olmaz.

PPK METNİNDE GİZLİ İPUÇLARI

Bu nedenle 250 bas puan bekliyorum ama PKK metni kıymetli, şunun için kıymetli. Şimdi Şubat'ta toplantı yok, Mart'ta var. Genel beklenti özellikle geçtiğimiz bir, bir buçuk haftaya kadar Mart'ta 250 veya üstünün olabileceği şeklinde. Çünkü gerçekleşen yıllık enflasyon 2 ya da 3 puanın üzerinde cephesinden bakarsak evet Mart'ta %37'ye girilecek bir yıllık enflasyon olunca 250'nin üzerinde bir faiz indirimine alan açıyor teknik olarak baktığımızda.

OCAK VE ŞUBAT ENFLASYONU FAİZ POLİTİKALARINI ŞEKİLLENDİRECEK

Fakat şöyle bir durum var. Ocak ve Şubat enflasyonu gelmiş olacak. Her ikisi de aylık eğilimi yükseldiği bir duruma işaret ediyor. Bir de belki beklentinin üzerinde de gelebilir. Böyle olursa reel kostüm faiz ayarlaması evet imkan tanıyor ama aylık enflasyon ana eğilimi arttığında Merkez Bankası teknik olarak bir alan olsa da bu indirimi yapabilecek mi? Bir de Sayın Cevdet Akçay Hoca'nın biz otomatiğe bağlamadık her toplantı indirim beklemeyin deyince piyasa şimdi Mart'ı bekliyor. Bir faiz indirimi gelir mi? Gelirse 250 mi olur? Onun üzerinde mi olur? Bunu anlamaya çalışacak. Bunu nereden anlayacak? PPK metninden anlayacak.

Daha iyimser bir merkez bankası, tonu yumuşak bir merkez bankası olursa tamam. 250 cepte olarak bakıp ve arkada bir faiz indirimi gelir daha da güçlenecek. Bunu nereden anlayacağız? Bir kere PKK Metin'in ilk paragrafında enflasyon, gelecek ayın yani Ocak ayının enflasyonuna dair bize görüntüsünü, beklentisini anlatınca orada şunu söylersem Merkez Bankası, tamam Ocak, Şubat'ta beklentinin üzerinde gelecek ama biz çok endişelenmiyoruz, işler yoluna girecek. Minvalli bir açıklama gelirse tamam demektir.

ENFLASYON TRENDİNDE DÖNÜM NOKTASI

Şubat'ta 41'lere girecek enflasyon. Mart'ta 37'lere gelmesini bekliyorum ben. 37-38 bandında bir enflasyon bekliyorum. Bu cepheden baktığımızda reel positive faiz güçlü oluyor. Neden? Çünkü merkez bankaları genelde 2 ya da 3 puan kadar reel positive faiz verirler. Martta bir faiz indirimi olmazsa 5-6 puanlık bir reel positive faiz vermiş olacağız. Bunu ister mi? Ondan çok emin değilim. Ama tabii elinin de güçlü olması lazım. Piyasaya tutarlı olabilmesi için Ocak ve Şubat'ın beklentinin çok üzerinde de gelmiyor olması lazım. Eğer diyelim ki %4-4,5 bekleniyor. Ocak 4 bekleniyor. 5,5, 5'in üzerinde gelirse Şubat örneğin 2,5 bekleniyor. Üçün üstünde, üç buçuğun üstünde gelirsek, istese de yapamayabilir. O şerhi bir koyalım. Ama genel beklenti Ocak-Şubat'ta çok beklentinin üstüne çıkmayabileceği genel adımlarla birlikte. Onun için PPK metninden de Mart ayına dair daha güçlü faiz indirimi ya da biraz daha az güçlü belirsiz bir sürece evrileceğiz. PPK'nın tonuna göre."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 2025 toplantı takvimi belli oldu. Yıllık takvime göre, yılın ilk faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.