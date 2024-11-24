Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gitti! Yeni dönem başlıyor
Merkez Bankası faiz kararının ardından sadeleşme adımları çerçevesinde yeni adımlarını duyurdu. Bankalara yeni bir talimat iletildi. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından TL'ye geçiş hedeflerinde değişikliğe gitti. İşte Merkez'in yeni dolar talimatı.
Aralık ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlanacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla, yabancı yatırımcılar yönünü yeniden döviz tevdiat hesaplarına çevirdi. Merkez Bankası önlem alarak bankalara yeni dolar talimatını gönderdi. Merkez Bankası, sadeleşme adımları çerçevesinde aldığı yeni kararları paylaştı.
BANKALARA YENİ DOLAR TALİMATI
Son haftalarda KKM'de yaşanan erime hızlandı. KKM'den çıkış yapan milyarlarca lira son haftalarda döviz tevdiat hesaplarına yöneldi. Döviz tevdiat hesaplarına girişler artış gösterirken, bu durumun önüne geçmek amacıyla TCMB harekete geçti. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından TL'ye geçiş hedeflerinde değişikliğe gitti.
Merkez Bankası, 'Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu' başlığıyla yayınladığı bilgilendirme mesajında, KKM hesaplarından TL'ye geçişlerde bankalar için belirlenen yüzde 75'lik dönüşüm hedefinin yüzde 70'e düşürüldüğünü açıkladı. Atılan bu adımla birlikte TCMB, aylardır süren KKM'DEKİ 'hareketsizlik' politikasına son vermiş oldu.
HEDEF KKM'DEN ÇIKIŞLARI AZALTMAK
Yapılan bu değişiklikle birlikte, KKM'deki tasfiye sürecinin yavaşlaması bekleniyor.