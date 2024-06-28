Merkez Bankası'ndan kritik karar! Düşen mevduat faizleri sonrası zorunlu karşılık adımı geldi

28 Haziran 2024 08:34 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 09:08

TCMB, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla zorunlu karşılıklar hakkında tebliğin "Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma" başlıklı 10. maddesini yürürlükten kaldırdı. Karar mevduat faizlerinde nisan ayında yaşanan 10 puanlık düşüş sonrasında geldi. Yeni hamle bankaların maliyetlerini aşağı çekecek ve mevduat tarafında bankaları rahatlatacak.

Kaldıraç oranı, pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamının ana sermayeye bölünmesiyle bulunuyordu.

BANKALARI RAHATLATACAK KARAR

TCMB zorunlu karşılık için kaldıraç oranına dayalı yükümlülüğü kaldırarak bankaların maliyetlerini aşağı çekecek ve mevduat tarafında bankaları rahatlatacak bir adım attı.

Kaldıraç oranına yönelik zorunlu karşılık düzenlemesi geçmişte Basel 3 uyumu kapsamında bankaların borçlarının sermayeye oranında olası riskleri bertaraf etmek için düzenlemeye girmişti.

TCMB zorunlu karşılık için kaldıraç oranına yönelik yükümlülüğü kaldırırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aynı konudaki yüzde 3 sınırlaması uygulanmaya devam edilecek.