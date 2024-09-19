Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz indirimi geldi! FED ve ECB sonrası harekete geçti
Merkez Bankası politika faizi öncesinde yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını düşürdü. Avrupa ve ABD'den gelen faiz indirimi adımlarının ardından TCMB yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan aşağı çekti.
Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantısı ardından faiz kararı belli olacak. Politika faizi kararı öncesinde Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.
SERBEST HESABA ÖDENEN FAİZ DÜŞTÜ
TCMB’den PPK öncesi döviz serbest hesaplarda faiz indirimi hamlesi geldi. Merkez Bankası kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yaptığı faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası Fed'den gelen indirim hamlesi TCMB'yi harekete geçirdi.
Bu kararla Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranını %4,50'den %3,75'e düştü.
Bu faiz oranı bankaların TCMB'de tuttukları yabancı para mevduatlarına ödenen getiri oranıdır.