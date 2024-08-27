Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini! Hanehalkı beklentisi yükseldi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:14
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentilerini açıkladı. Gelen verilere göre piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentileri düştü ancak hanehalkının enflasyon beklentisi yine arttı.
Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri ağustos sonuçları geldi. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları ve reel sektör için düştü. Hanehalkı için 1,1 puan arttı.
HANEHALKI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Hanehalkı enflasyon beklentileri Ağustos'ta da yükseldi. Vatandaşın enflasyon beklentisi arttı.
2024 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.
12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise 0,3 puan yükselişle 29,6 seviyesinde
Kaynak: tgrthaber.com