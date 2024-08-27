Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini! Hanehalkı beklentisi yükseldi

27 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:14

Merkez Bankası rezervlerinde 2,5 milyar dolarlık düşüş!

Merkez Bankası rezervlerinde 2,5 milyar dolarlık düşüş!

Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri ağustos sonuçları geldi. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları ve reel sektör için düştü. Hanehalkı için 1,1 puan arttı.

HANEHALKI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Hanehalkı enflasyon beklentileri Ağustos'ta da yükseldi. Vatandaşın enflasyon beklentisi arttı.

2024 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise 0,3 puan yükselişle 29,6 seviyesinde