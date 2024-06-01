Merkez Bankası'ndan kredi kartı talimatı! Limitle gelir uygun olmalı

01 Haziran 2024 16:31 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:32

İstanbul'da yaşamanın maliyeti arttı! Taşı toprağından altın değil borç çıktı

İstanbul'da yaşamanın maliyeti arttı! Taşı toprağından altın değil borç çıktı

TCMB’nin Finansal İstikrar Raporu’nda ekonominin genel gidişatına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı. Merkez Bankası, kredi kartı limitleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

KOLAY ERİŞİLEBİLİR FİNANSMAN

TCMB’nin Finansal İstikrar Raporu’nda, hanehalkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviyenin korunduğu ifade edildi. Bununla beraber bireysel kredi kartı borcunun payının arttığı açıklandı. Kredi kartlarının enflasyonist dönemde taksit olanaklarıyla kolay erişilebilir bir finansman sunduğu vurgulandı.

Hanehalkının finansal yükümlülüklerindeki artışta kredi kartı borçlarının belirleyici olduğu kaydedilen raporda, “Tüketici temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak kart kullanımının yaygınlaşması, bankaların yüksek limit artırımları, kredi kartı taksit imkanları gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur” denildi.

AKTİF KULLANICI 28 MİLYON

Raporda aktif kredi kartı kullanıcı sayısının 28 milyona yaklaştığına işaret edildi. Bireylerin kredi kartı bakiye ve limitlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilerek, “Artan kredi kartı faiz oranları ile birlikte özellikle gelir/borçlanma uyumsuzluğu olan bireylerde faize bırakma davranışının borç servis yükünü artırabileceği değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Raporda 2024 başı itibarıyla bireylere tanımlanan toplam kredi kartı limitinin 4,2 trilyon TL’ye, toplam kart bakiyesinin de 1,3 trilyon TL’ye ulaştığı aktarıldı.