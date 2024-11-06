Merkez Bankası'ndan önemli adım! Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kuruldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen zirvede Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı.
Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi, 5-6 Kasım 2024 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurusuna göre, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda mutabakat zaptı imzalandı.
MERKEZ BANKALARI KONSEYİ KURULDU
Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, TCMB ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda bir mutabakat zaptı imzaladı.
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından mutabakat zaptına imza atıldı.