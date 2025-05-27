Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması: Günlük limitler uygulanacak

Yasa dışı bahis operasyonu el konularak kayyum atanan Papara ile ilgili Merkez Bankası tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada platformda geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı belirtildi ve kullanıcıların fonlarının güvence altında olduğu vurgulandı

TMSF'nin kayyum atadığı Papara ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada kullanıcıların fonlarının bankalar nezdinde güvence altında olduğu belirtildi. Ayrıca kuruluşun ödeme işlemlerinde geçici olarak günlük limitler uygulanacağı aktarıldı.

GEÇİCİ OLARAK GÜNLÜK LİMİTLER GEÇERLİ

İşte Merkez Bankası'nın Papara ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada geçen ifadeler:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

"KULLANICILARIN FONLARI GÜVENCE ALTINDA"

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Bu sabah saatlerinde Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmiş, operasyon kapsamında başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konulup ve kayyum atanmıştı.

13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı verilen operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurmuş, Yerlikaya, MASAK raporuna işaret ederek 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu açıklamıştı.