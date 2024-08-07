Merkez Bankası'ndan reeskontta bir ilk! Temmuzda döviz alımı yapılmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2013 yılından beri ilk kez ihracat reeskont aracılığıyla döviz alım yapmadı. Verilere göre, mart ayından bu yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık döviz alım tutarlarında yavaşlama dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı verilerine göre, ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapılmadı. 2013 yılından bu yana ilk kez böyle bir adım atıldı.
2013 YILINDAN BU YANA İLK!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık Döviz alım tutarı Temmuz'da sıfır olarak gerçekleşti.
TCMB’nin reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı 2013 yılından bu yana yayımlanan veride dikkat çekti.
MART AYINDAN BERİ GERİLEDİ
Merkez Bankası’nın mart ayından bu yana yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık döviz alım tutarlarında yavaşlama gözlendi. Nisan ayından bu yana bu şekilde yapılan alımlarda 98 milyon dolara yakın gerileme oldu.
2020'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ
Haziran ayı verilerine bakıldığında Merkez Bankası’nın reeskont aracılığı ile aldığı döviz miktarı 103 milyon dolar. Bu kanaldan yapılan alımlar 2020 ve 2021 yılında yoğunlaşmıştı. Temmuz 2020'de reeskont aracılığıyla döviz alımı 3,1 milyar dolarla zirveyi görmüştü.