Merkez Bankası'ndan reeskontta bir ilk! Temmuzda döviz alımı yapılmadı

07 Ağustos 2024 12:47 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:54

Konut kira ve fiyatları için yeni dönem! Emlakçılardan kaparo dolandırıcılığı uyarısı

Konut kira ve fiyatları için yeni dönem! Emlakçılardan kaparo dolandırıcılığı uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı verilerine göre, ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapılmadı. 2013 yılından bu yana ilk kez böyle bir adım atıldı.

2013 YILINDAN BU YANA İLK!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık Döviz alım tutarı Temmuz'da sıfır olarak gerçekleşti.

TCMB’nin reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı 2013 yılından bu yana yayımlanan veride dikkat çekti.

MART AYINDAN BERİ GERİLEDİ

Merkez Bankası’nın mart ayından bu yana yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık döviz alım tutarlarında yavaşlama gözlendi. Nisan ayından bu yana bu şekilde yapılan alımlarda 98 milyon dolara yakın gerileme oldu.

2020'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Haziran ayı verilerine bakıldığında Merkez Bankası’nın reeskont aracılığı ile aldığı döviz miktarı 103 milyon dolar. Bu kanaldan yapılan alımlar 2020 ve 2021 yılında yoğunlaşmıştı. Temmuz 2020'de reeskont aracılığıyla döviz alımı 3,1 milyar dolarla zirveyi görmüştü.